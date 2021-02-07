Байден озвучил условие снятия санкций с Ирана

США не будут первыми снимать санкции с Ирана ради возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке. Сперва тот должен прекратить обогащение урана, считают американцы.

Об этом заявил в воскресенье президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналистов о том, будут ли сняты санкции с Ирана. Это заявление процитировало РИА «Новости».

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос ведущей телеканала CBS.

После этого он утвердительно кивнул, когда она задала дополнительный вопрос о том, должен ли Тегеран для начала прекратить обогащать уран.

Президент США Джо Байден еще в ноябре 2020 повредил ногу. Он сделал снимок в клинике в штате Делавэр и продолжает восстанавливаться. Об этом сообщил врач лидера страны Кевин О’Коннор.

В Иране провели испытательный пуск новой ракеты-носителя. У нее самый мощный двигатель на твердом топливе среди иранских ракет.