16 человек уже задержаны по делу о взрыве в Бейруте

«Военная прокуратура завершает начальный этап расследования рокового взрыва, произошедшего в ангаре 12 в порту Бейрута», — указал представитель военного суда, исполняющий обязанности судьи Фади Акики.

Он рассказал, что полиция допросила 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления. Они проводили ремонт в ангаре, где содержались взрывчатые вещества.

Ранее сообщалось, что полиция Кипра нашла и допросила россиянина, предположительно у которого шесть лет назад конфисковали судно с большими объемами селитры.

4 августа мощный взрыв прогремел в порту Бейрута в Ливане. Это привело к разрушению многих домов поблизости, из-за чего около 300 тысяч человек остались без крова. Причины трагедии пока расследуются, но предварительно указывается взрыв селитры и других взрывчатых веществ, которые хранились на складе в порту.