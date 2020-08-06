Полиция допросила россиянина по делу о взрыве в Бейруте

«Из Интерпола в Бейруте поступил запрос с просьбой установить местонахождение этого человека и задать определенные вопросы, связанные с грузом», — сказал он.

Пресс-секретарь отказался называть имя человека. Однако он отметил, что допрос мужчины проходил в его доме на Кипре.

4 августа в порту Бейрута в Ливане произошел мощный взрыв. Оказалось, что это сдетанировало более 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры, хранящейся на складе. Соседние дома разрушились. Пришвартованное в порту судно затонуло. Около 300 тысяч человек остались без дома. Все больницы города переполнены раненными.

Ранее СМИ сообщали, что владельцем судна может быть уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. Россиянин проживает на Кипре.