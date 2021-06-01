Украина договорилась о запуске спутника с площадки SpaceX

Украинский спутник дистанционного зондирования Земли «Сич 2-30» (2-1) запустят на орбиту с площадки американской корпорации SpaceX. Контракт с нидерландской компанией ISILaunch подписало государственное «Конструкторское бюро „Южное“ имени М. К. Янгеля».

Вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский рассказал о достигнутой договоренности на своей странице в Facebook.

«Запуск спутника должен произойти с пусковой площадки SpaceX (США) с помощью ракетного носителя Falcon-9. Именно ISILAUNCH имеет соответствующую сделку с этой американской компанией, уполномоченной продать услуги по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе», — подчеркнул он.

Вице-премьер уточнил, что Украина уже перечислила авансовый платеж по сделке. Запуск «Сич 2-30» запланирован на декабрь 2021 года. В качестве резервной даты назначили январь 2022-го.

Спутник, по словам Уруского, поможет решить многие вопросы, в том числе в социально-экономического и информационного плана, будет полезен для экологической, научной и образовательной сфер.

В стране рассчитывают и на обеспечение реализации интересов Украины в вопросах национальной безопасности и обороны.