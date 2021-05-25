«Жаль американцев»: британцы посочувствовали США после слов Маска о заводе в России

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о возможном запуске производства электромобилей в России. Читатели британского издания Daily Mail посочувствовали США, которые рискуют потерять крупные компании.

Газета опубликовала новость о заявлении Маска, сделанном на марафоне «Новое знание». Бизнесмен рассказал, что изучает возможность открыть завод и запустить производство электромобилей на территории России. Под статьей читатели стали активно обсуждать слова Маска.

«Теперь, когда к власти пришел Байден, все здравомыслящие компании покинут Америку. Мне жаль американцев, потому что ваша прекрасная страна не протянет эти четыре года. Демократы приведут Америку к краху», — написал один из пользователей.

«США не ценят Маска. Горстка прогрессивных лузеров. Меня не удивит, если он просто уедет оттуда», — поддержал другой.