Плохой кофе и дурные шутки оставили без работы. Starbucks уволил блогершу за видео на YouTube

Бывшая сотрудница Starbucks ведет блог на YouTube, где регулярно рассказывает, как сделать знаменитые кофейные напитки в домашних условиях. В одном из видео она шутливо сказала, что кофе в зернах Starbucks Pike Place Roast на вкус «как задница». По словам девушки, компания не оценила шутку и уволила ее. Starbucks утверждает, что уволили ее за кражу.

Эбигейл Милот в начале декабря выложила видео на своем канале в YouTubе под названием «Меня уволили из Starbucks из-за моего канала». По ее словам, менеджер посмотрел ее видео и остался недоволен. Он просил Эбигейл объяснить, зачем она говорила те или иные вещи. Больше всего компания была обеспокоена ее словами из октябрьского видео. В нем Милот делится очередной инструкцией по готовке кофе и полушутливо признается, что Starbucks Pike Place Roast на вкус «как задница».

«Они цитировали мои видео и спрашивали, почему я это говорила. Я объяснила им, что шутила и это то, как я общаюсь. Я ясно дала понять, что это просто шутка», — рассказала девушка Buzzfeed.

Ей объяснили, что это не очень хорошо для Starbucks. Видимо, компания побоялась, что слова девушки могут возыметь слишком большое влияние на ее аудиторию. И подписчики тоже решат, что кофе действительно на вкус так себе.

Хотя Милот повторила несколько раз, что это была шутка, она приняла позицию компании и согласилась с увольнением.

Многие люди в комментариях поддержали Эбигейл и назвали действия Starbucks слишком радикальными. Для начала можно было просто поговорить с девушкой, объяснить ее ошибку, а не сразу увольнять.

Старший менеджер по корпоративным коммуникациям в Starbucks Джори Мендес сообщил совершенно другую причину увольнения. В официальном заявлении для Buzzfeed News говорится, что Милот уволили среди прочих причин после того, как она призналась в краже. Однако не уточняются обстоятельства кражи и «прочие причины».

Молодая блогерша сильно удивилась такому ответу. Эбигейл утверждает, что ничего не крала и руководство с ней об этом тоже не говорило.

Она вспоминает одно из своих видео, где рассказывает о том, что заполучила чашку зефирного сиропа с работы. Далее Милот в шутку просит зрителей сделать вид, что они это не слышали. Должно быть, в компании решили, что сотрудница заполучила сироп незаконно. Это не так. Как работник, она могла получать бесплатные напитки и сироп вдобавок.

В любом случае сейчас девушка нашла себе новую работу, а увольнение воспринимает как замаскированное благословение. На новом месте ей даже разрешили проводить видеосъемку для канала.

А вот экс-директор колледжа в Дагестане свое увольнение принял не так спокойно. В отместку женщина украла с территории учебного заведения 30 деревьев.