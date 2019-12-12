Экс-директор колледжа в Дагестане украл 30 деревьев после увольнения

Директора индустриально-промышленного колледжа города Земфиру Избербаш уволили с должности. Женщина решила отомстить и выбрала весьма необычный способ. Она подговорила знакомого, чтобы тот выкопал деревья с территории учебного заведения.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, Магдиева попросила 39-летнего мужчину украсть деревья. Он пробрался на территорию колледжа ночью и осуществил план мести. Утром руководство недосчиталось 30 декоративных туй общей стоимостью 70 тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

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Все деревья были выкопаны всего за пару часов, а перед началом «операции» все камеры наружного видеонаблюдения выключили. Похититель туй остался никем не замеченным.

Пропавшие деревья разыскивали около двух недель и нашли в итоге у бывшего директора колледжа. Магдиева хранила их во дворе дома и заявила, что забрала туи, так как покупала их на личные деньги.

В итоге экс-директора вместе с сообщником доставили в отделение полиции.