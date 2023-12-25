Деньги 25 декабря 2023, 15:06 Глобальный крах ради Украины. Конфискация российских активов обернется финансовым взрывом Экономист Корнеев: конфискация российских активов приведет к глобальному краху Freepik

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Российские замороженные активы не дают покоя правительству США. У официальных лиц давно чешутся руки, чтобы разморозить огромные суммы и направить их на помощь Украине. Вашингтон, игнорируя все международные соглашения, продолжает давить на Евросоюз. Однако, видимо, до конца не понимает, что такие выходки обойдутся ему действительно дорого.

Российские активы в руках США

В начале сентября Минфин США подсчитал, сколько российских активов заморозили по всему миру. Общую сумму блокировки оценили примерно в 280 миллиардов долларов, большая часть которых — в Европейском союзе.

Западные страны обязались предпринять меры, чтобы «суверенные активы России, хранящиеся в юрисдикциях членов REPO (рабочая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам), оставались обездвиженными до тех пор, пока страна не заплатит за ущерб, который она причинила Украине».

Активы государства и россиян, попавших под санкции, западные страны начали блокировать после начала специальной военной операции на Украине. В результате резервы заморозили из-за санкций США, ЕС и их союзников. По словам министра финансов Антона Силуанова, Россию лишили доступа к половине золотовалютных резервов.

Прошло несколько месяцев, но ситуация с замороженными российскими активами так и не сдвинулась с места. Отец-основатель Соединенных Штатов Бенджамин Франклин однажды сказал: «Время — деньги». Вероятно, эта фраза послужила толчком для возобновления работы над использованием заблокированных средств в интересах Запада.

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Несколько дней назад, 21 декабря, администрация президента США Джо Байдена призвала начать срочные переговоры с союзниками. Все деньги из активов хотят отдать Украине, сообщила американская газета The New York Times. Причина «срочности» очевидна: финансовая поддержка Киева слабеет по всем фронтам: конгресс отказался рассмотреть запрос о помощи, а общая сумма блокировки в 300 миллиардов долларов оказалась как никогда кстати.

Несмотря на это, по словам источников, Белый дом давит на страны «Большой семерки» — Францию, Великобританию, Германию, Японию, Италию и Канаду. Американцы планируют разработать стратегию использования средств к 24 февраля 2024 года.

IMAGO / Julia Nikhinson / Pool via / Global Look Press

Среди главных вопросов, подготовленных к обсуждению:

— направят ли российские деньги непосредственно на Украину или используют их в интересах Киева другими способами;

— направят ли активы на реконструкцию и поддержку украинской экономики;

— пойдут ли эти средства исключительно на военные цели.

Правда, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что рассуждать о возможности передачи Украине заблокированных активов России преждевременно.

Слишком рано говорить о таком развитии ситуации. Мы нацелены на согласие конгресса на выделение нового пакета военной помощи Украине. Джон Кирби

Как ответит Россия

Наблюдая картину недобросовестных жонглирований российскими активами, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о конфискации активов США на территории России.

Соединенные Штаты и их «прихвостни» должны помнить о соизмеримом ответе, подчеркнул парламентарий. По его мнению, воровство в крупных размерах заставит Москву ввести зеркальные меры.

«Чужого России не надо, но сейчас ей просто не оставляют выбора», — пояснил Шеремет.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев согласился, что России есть чем ответить — конфискация зарубежных активов вполне возможна.

Но суть совсем не в этом. Корнеев объяснил «360», что отечественные инвесторы хранили деньги на Западе не по собственной инициативе.

«На самом деле, вывозя деньги за границу, Россия теряла в процентных ставках. Если бы активы хранили в отечественных банках, то тот же Минфин или Центробанк получали бы больше процентов по этим иностранным валютам. Но мы их хранили за рубежом в соответствии с соглашением Международного валютного фонда по хранению резервных валют», — рассказал эксперт.

Фото: Daniel Kalker / Global Look Press

Разрушение основ по-американски

Всю мировую финансовую систему построили на том, что страны для обеспечения своего денежного обращения в соответствии с нормативами, установленными МВФ, сохраняют любые суммы активов за границей. Такая процедура необходима для оборота средств, уточнил Корнеев.

«Самое противное» для желающих конфисковать деньги России — риски разрушить всю систему мирового финансового обращения. Другие государства, которые тоже по соглашению хранят свои международные активы в определенном месте, окажутся в эпицентре денежного распада.

Гарантии иностранных правительств и гарантии Международного валютного фонда о неприкосновенности этих резервов о том, что они суверенны и их ни в коем случае нельзя конфисковать, утратили свой смысл. По сути, они разрушают костяк этой системы. Валерий Корнеев экономист

Если США все-таки нажмут на больную точку в беднеющем Евросоюзе и заставят согласиться разворовать российские активы, то на планете перестанет существовать единая финансовая система, констатировал собеседник «360».

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Все остальные страны поймут, что их резервы так же смогут конфисковать, предупредил Корнеев. При таком раскладе они начнут продавать доллары и евро, которые по какой-то причине Запад в какой-то момент просто отберет, и станут хранить активы в других валютах, оставят у себя в банках либо будут покупать в долг.

«На следующий день после конфискации тех резервов золото будет стоить не две тысячи долларов, а, предположим, 10. Это приведет к глобальному краху — произойдет "ядерный" финансовый взрыв на планете», — подытожил экономист.