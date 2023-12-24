Мир 24 декабря 2023, 19:13 Пляжи Дании завалило ботинками из-за шторма DR: тысячи ботинок с судна Maersk выбросило на пляжи из-за шторма в Дании Patrick Pleul / Global Look Press

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Экипаж судна компании A.P. Moller-Maersk потерял 46 контейнеров с товарами после сильного шторма «Пиа» в Дании. В итоге пляжи на севере страны заполонило тысячью парами обуви, сообщил местный телеканал DR.

По данным журналистов, судно Mayview отправилось из немецкого города Бремерхафен в польский Гданьск. В пути его застал обрушившийся на Европу шторм, после этого в Северное море унесло 46 контейнеров с товарами. Помимо обуви, на пляжах обнаружили медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек.

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Шторм «Пиа» обрушился на Нидерланды в четверг, 21 декабря, что привело к высокому уровню воды в стране, сообщал телеканал SkyNews. Разгул стихии дошел и до Великобритании. Порывы ветра со скоростью 185 километров в час срывали кровлю и переворачивали грузовики.

Мощный торнадо также обрушился на штат Теннеси в США. Его жертвами стали шесть человек, несколько десятков получили ранения.