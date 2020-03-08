«Плевать на договоренности»: Чепу возмутили противозаконные планы следователей по делу MH17

Бельгия и Нидерланды уподобились США своим наплевательским отношением к суверенитету других стран. Для них собственные интересы оказались выше законов и международных договоренностей.

Заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа во время беседы с агентством РИА ФАН назвал недопустимыми планы Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении MH17 над Донбассом. Следователи хотели опрашивать свидетелей, живущих в России, и «заманивать» их к себе. По законам России это похищение людей.

«Это просто недопустимо. Сегодня мы видим, что подобные нарушения прав человека в основном совершают США, которым абсолютно плевать на международные договоренности и которые беззаконно преследуют не только российских, но и вообще любых граждан, если считают, что им это выгодно», — заявил Чепа.

Он добавил, что Бельгия и Нидерланды теперь «в этом плане пытаются следовать в фарватере Соединенных Штатов». Ранее стало известно, что на встрече ССГ всерьез обсуждали планы выйти на свидетелей, которые живут в России, без ведома Москвы.