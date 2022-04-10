Пленный солдат ВСУ сообщил об укрывшихся на «Азовстали» 200-300 наемниках

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором пленный украинский военнослужащий сообщает, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе находятся подразделения иностранных наемников. Их количество достигает 200-300 человек.

«На „Азовсталь“ находятся иностранные войска, не знаю какой страны, человек 200-300, и „Азова“* 1500-2000», — говорит пленный на видео.

Сам Кадыров, комментируя видео, пообещал, что представленные пленным данные «будут учтены в его пользу как смягчающие обстоятельства».

Ранее сообщалось, что в контролируемых украинской стороной районах Мариуполя обнаружили иностранных наемников. В Минобороны РФ подчеркнули, что перехваченные радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести языках — в основном европейских.

Также в Мариуполе остаются бойцы «Азова»* и остатки украинских вооруженных сил.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.