Минобороны сообщило о заблокированных в Мариуполе иностранных наемниках

В оккупированных районах Мариуполя обнаружили иностранных наемников. В Минобороны РФ подчеркнули, что перехваченные радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести языках — в основном европейских.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на очередном брифинге отметил, что в Мариуполе также остаются боевики «Азова»* и остатки украинских вооруженных сил.

«В оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников», — подчеркнул он.

В Минобороны назвали очевидным тот факт, что в Мариуполе заблокированы наемники, «прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь „живым щитом“ из мирных граждан».

Конашенков напомнил, что украинская сторона отказалась вывести боевиков из города. Мариуполь, подчеркнул он, освободят войска Донецкой Народной Республики и подразделения ВС РФ. Операция входит в завершающую стадию.

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.