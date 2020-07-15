Племянница Трампа в новой книге рассказала о психических проблемах президента США

Племянница президента США Мэри Трамп в книге «Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» написала, что Дональд Трамп вырос в условиях, которые оборвали его связь с реальным миром и лишили способности сопереживать.

Ее книга, по сообщению ТАСС, поступила в продажу 14 июля. Доктор клинической психологии Мэри Трамп утверждает, что Дональд в детстве стремился избегать неодобрения отца Фредерика Трампа. Она сообщила, что ее дядя обладает всеми девятью клиническими признаками самовлюбленности.

«Дело в том, что патологии Дональда носят столь комплексный характер, а его поведение порой настолько необъяснимо, что для того, чтобы поставить точный и взвешенный диагноз, потребовалось бы проведение целого набора психологических и нейрофизиологических тестов, на которые он никогда не согласится», — цитирует ее российское агентство.

Мэри Трамп написала, что ее дяде «всегда мало», он не просто слабохарактерен, у него очень хрупкое самолюбие, которое должно постоянно чем-то подпитываться. При этом в глубине души он понимает, что не является тем, кем хочет казаться.

Она обвинила Фредерика Трампа в том, что он извратил восприятие сыном мира, постоянно называя его чувства неприемлемыми. Деньги и влияние отца всегда позволяли Дональду Трампу существовать в закрытых условиях. Поэтому, по мнению Мэри, сейчас уже нельзя точно сказать, смог бы он выжить, оставшись один на один с настоящим миром.

Ярким примером неспособности сопереживать другим людям, по словам Мэри Трамп, стал случай, когда Дональд Трамп пошел в кино, пока его 42-летний дядя умирал в больнице в одиночестве.

«Если он может извлечь какую-либо выгоду из чьей-либо смерти, он непременно упростит этот процесс, а позже будет игнорировать сам факт смерти», — написала племянница президента США.

Его сестра Мэриэнн Трамп Бэрри, бывший федеральный судья, всегда сомневалась в его способности занять пост главы государства и называла клоуном. Ее удивляла поддержка, которую религиозные американцы оказывали брату. По ее словам, единственный раз, когда он пришел в церковь был связан желанием показаться избирателям.

«У него нет никаких принципов. Совершенно никаких», — привела ее слова Мэри Трамп.

Несмотря на попытки Роберта Трампа добиться запрета на публикацию книги о его старшем брате, апелляционный суд разрешил ее напечатать.