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    14 июля 2020, 12:59

    Суд в США разрешил племяннице Трампа выпустить разоблачающую книгу про дядю

    Анастасия Кременчугская

    Мэри Трамп, племянница президента США Дональда Трампа, все-таки выпустит книгу про своего дядю. Такое решение вынес апелляционный суд после пересмотра решения. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Ранее книгу «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» запрещали публиковать из-за жалоб семьи президента.

    «Суд принял правильное решение, отказав семье Трампа в их попытке заглушить основные политические заявления Мэри Трамп по важным вопросам, представляющим общественный интерес», — приводит слова адвоката писательницы Теодора Бутро сайт «Политика сегодня».