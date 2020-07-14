Суд в США разрешил племяннице Трампа выпустить разоблачающую книгу про дядю

Ранее книгу «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» запрещали публиковать из-за жалоб семьи президента.

«Суд принял правильное решение, отказав семье Трампа в их попытке заглушить основные политические заявления Мэри Трамп по важным вопросам, представляющим общественный интерес», — приводит слова адвоката писательницы Теодора Бутро сайт «Политика сегодня».