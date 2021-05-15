Платформу для клонирования голоса представили в США

Американская компания Veritone создала платформу, которая может создавать копии голоса при помощи искусственного интеллекта. Проект назвали MARVEL.аi. Синтетические дубликаты голоса можно будет лицензировать, пишет сайт компании.

«Люди хотят принимать участие в рекламе, но у них не всегда хватает времени для того, чтобы посетить студию и записать необходимый рекламный контент. Блогеры, спортсмены, актеры, музыканты и прочие знаменитости — все они представляют собой огромный актив, являющийся частью своих брендов», — приводит сайт слова одного из основателей и главы Veritone Райана Стилберга.

Он уточнил, создать копию своего голоса сможет любой желающий. Платформа, отметил Стилберг, поможет решить много задач, среди которых озвучка книг, спортивных сводок и другие. MARVEL.ia может сделать копии голосов умерших знаменитостей, однако на это потребуется разрешение наследников.

Ранее ученые в США создали интерфейс, который позволяет переводить мысленное движение руки во время письма в текст. Исследователи планируют использовать изобретение в системе, которая позволит обездвиженным людям общаться.