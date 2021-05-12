Ученые придумали, как набирать текст силой мысли

Ученые в США создали интерфейс, который позволяет переводить мысленное движение руки во время письма в текст. Это может помочь людям, которые потеряли возможность двигаться, но мысленно могут повторить привычные манипуляции, пишет журнал Nature.

«Мы знаем, что мозг сохраняет способность представлять точные движения в течение десятилетий после того, как тело утратило способность выполнять их. <…> Теперь мы узнали, что сложные запланированные движения, включающие искривленные траектории, такие как почерк, могут быть легче и быстрее интерпретированы алгоритмами искусственного интеллекта, чем более простые движения», — приводит издание слова научного сотрудника Медицинского института Говарда Хьюза Стэнфордского университета Фрэнка Уиллетта.

По данным журнала, для того чтобы писать силой мысли, необходимо имплантировать в мозг маленькие электроды, которые будут считывать нейроактивность. Ученые планируют использовать новую технологию в комплексной системе, которая позволит обездвиженным людям пользоваться компьютером и общаться.

Это исследование провели в рамках проекта BrainGate по созданию интерфейсов «мозг — компьютер». Специалисты смогли добиться высокой скорости набора текста силой мысли. Таким способом можно «напечатать» до 90 символов в минуту.

Ранее ученые из Гетеборгского университета во время исследования нашли несколько способов замедлить старение мозга.