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    12 мая 2021, 19:10

    Ученые придумали, как набирать текст силой мысли

    Андрей Иванов

    Ученые в США создали интерфейс, который позволяет переводить мысленное движение руки во время письма в текст. Это может помочь людям, которые потеряли возможность двигаться, но мысленно могут повторить привычные манипуляции, пишет журнал Nature.

    Ученые придумали, как набирать текст силой мысли

    «Мы знаем, что мозг сохраняет способность представлять точные движения в течение десятилетий после того, как тело утратило способность выполнять их. <…> Теперь мы узнали, что сложные запланированные движения, включающие искривленные траектории, такие как почерк, могут быть легче и быстрее интерпретированы алгоритмами искусственного интеллекта, чем более простые движения», — приводит издание слова научного сотрудника Медицинского института Говарда Хьюза Стэнфордского университета Фрэнка Уиллетта.

    По данным журнала, для того чтобы писать силой мысли, необходимо имплантировать в мозг маленькие электроды, которые будут считывать нейроактивность. Ученые планируют использовать новую технологию в комплексной системе, которая позволит обездвиженным людям пользоваться компьютером и общаться.

    Это исследование провели в рамках проекта BrainGate по созданию интерфейсов «мозг — компьютер». Специалисты смогли добиться высокой скорости набора текста силой мысли. Таким способом можно «напечатать» до 90 символов в минуту.

    Ранее ученые из Гетеборгского университета во время исследования нашли несколько способов замедлить старение мозга.