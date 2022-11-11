Мир 11 ноября 2022, 01:32 Сандалии Стива Джобса выставили на торги Julien’s Auctions: сандалии Birkenstock основателя Apple Джобса выставили на торги Pxhere

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Сандалии американского предпринимателя и основателя Apple Стива Джобса, которые он носил в 1970-х и 1980-х годах, выставлены на торги. Стартовая цена за лот — 15 тысяч долларов. Об этом сообщил аукционный дом Julien’s Auctions.

Аукцион состоится в пятницу, 11 ноября в 10:00 по местному времени (21:00 по московскому времени). Торги за сандалии марки Birkenstock начинаются с 15 тысяч долларов, эстимейт составляет 60-80 тысяч долларов.

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Джобс, как отмечается, носил эту обувь в ключевые для создании Apple времена, когда началась разработка компьютера Apple в 1976 году. Джобс вместе с соучредителем компании Стивом Возняком начали работу над проектом в гараже в городе Лос-Альтос (Калифорния).

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Несмотря на изношенность, обувь сохранилась в хорошем состоянии. За долгие годы носки на сандалиях остался отпечаток ноги Джобса. Эта обувь предпринимателя в течение пяти лет выставлялись на нескольких выставках в Италии, Германии и США.

На аукционе также появится обувь Джобса в виде токена NFT.

В начале ноября на торги выставили автомобиль Jaguar X-Type Estate, принадлежавший покойной королеве Великобритании Елизавете II. Стартовая стоимость лота не указывалась.