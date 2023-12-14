14 декабря 2023, 12:14
Путин назвал невозможным существование России без суверенитета
Путин заявил, что существование России без суверенитета невозможно
Россия не может существовать без суверенитета. На это указал президент Владимир Путин во время прямой линии, которую впервые совместили с большой пресс-конференцией.
«Я говорил об этом много раз, но не грех повториться. Для такой страны, как Россия, ее существование без суверенитета невозможно. Главное — его укрепление», — подчеркнул глава государства.
Реклама
Путин пояснил, что речь идет об укреплении обороноспособности, внешнего суверенитета, прав россиян и развитии парламентаризма. Он также упомянул обеспечение независимости страны в экономической сфере.
«Все прекрасно понимают, что без этого существовать страна не сможет. Финансово-экономический суверенитет — основное направление», — сказал президент.
Во время подведения итогов года Владимир Путин также ответит на вопросы жителей России и представителей СМИ. Всего на прямую линию поступило более двух миллионов вопросов. При подготовке к ней российский лидер провел несколько совещаний.
Владимир Путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
Реклама
Реклама