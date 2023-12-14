Власть 14 декабря 2023, 12:14 Путин назвал невозможным существование России без суверенитета Путин заявил, что существование России без суверенитета невозможно Телеканал «360»

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Россия не может существовать без суверенитета. На это указал президент Владимир Путин во время прямой линии, которую впервые совместили с большой пресс-конференцией.

«Я говорил об этом много раз, но не грех повториться. Для такой страны, как Россия, ее существование без суверенитета невозможно. Главное — его укрепление», — подчеркнул глава государства.

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Путин пояснил, что речь идет об укреплении обороноспособности, внешнего суверенитета, прав россиян и развитии парламентаризма. Он также упомянул обеспечение независимости страны в экономической сфере.

«Все прекрасно понимают, что без этого существовать страна не сможет. Финансово-экономический суверенитет — основное направление», — сказал президент.

Во время подведения итогов года Владимир Путин также ответит на вопросы жителей России и представителей СМИ. Всего на прямую линию поступило более двух миллионов вопросов. При подготовке к ней российский лидер провел несколько совещаний.