Планы Польши получить ядерное оружие насторожили Россию | 360°

30 октября 2022, 11:53
Планы Польши получить ядерное оружие насторожили Россию
Глава МИД Лавров: Россию встревожило желание Польши разместить ядерное оружие США
Желание властей Польши получить право на размещение на своей территории американские ядерные бомбы вызывает беспокойство. Об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Поляки уже просят стать кандидатом, чтобы американцы проверили свои ядерные бомбы на их территории. Это нас тревожит», — заявил министр.
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Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что в западных странах появились политики, которые безответственно пытаются спекулировать на теме ядерного оружия.
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«В Европе уже появились некоторые деятели, пытающиеся безответственно заигрывать с темой ядерного оружия», — добавил Лавров.
Ранее глава МИД не исключил варианта, при котором Россия способна применить свой ядерный потенциал, писали «Дни.ру». Этот сценарий вероятен, если суверенитет и само существование России окажутся под угрозой из-за использования против нее оружия массового поражения со стороны иностранных агрессоров.
Ядерное оружие
Сергей Лавров
Польша
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