Важное 02 сентября 2022, 17:55 Поделиться Telegram

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Viber МИД России назвал условие применения ядерного оружия Замглавы МИД Рябков: Россия применит ядерное оружие при угрозе существования страны РИА «Новости»

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Россия использует свой ядерный потенциал, если существование государства будет поставлено под угрозу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил содержание российской военной доктрины и документа «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

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По его словам, сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия, сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения.

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«Я напоминаю об этом вновь и вновь — у нас нет отклонения от этих позиций», — отметил Сергей Рябков.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что Россия может применить силы ядерного реагирования только как ответную меру или при угрозе существования государства. США и НАТО должны отдавать себе отчет, к чему может привести агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможности применения ядерного оружия. Пока что предпосылок для этого нет.

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