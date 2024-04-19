Мир 19 апреля 2024, 14:38 Планы подавить Приднестровье военным путем назвали бесперспективными Лавров: Запад пытается сделать Приднестровье очагом напряженности РИА «Новости»

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Запад пытается сделать Приднестровье очагом напряженности, но планы подавить этот регион военным путем бесперспективны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

«[Страны Запада] хотят сделать из Приднестровья очаг напряженности. Поговаривают, что нужно там просто военным путем подавить это образование — и пусть Россия очередное стратегическое поражение понесет. Но нет у них все равно перспективы никакой», — подчеркнул глава МИД РФ.

В том же интервью он объяснил, с чем связано постоянное педалирование темы необходимости нанесения стратегического поражения России. По мнению Лаврова, это свидетельство не столько «воинственного настроя» Запада, сколько его «агонии и истерики». Он боится окончательно утратить свою гегемонию и уже перестал скрывать, что может потерять влияние в свете формирования нового миропорядка, уверен министр.