19 апреля 2024, 14:38
Планы подавить Приднестровье военным путем назвали бесперспективными
Лавров: Запад пытается сделать Приднестровье очагом напряженности
Запад пытается сделать Приднестровье очагом напряженности, но планы подавить этот регион военным путем бесперспективны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
«[Страны Запада] хотят сделать из Приднестровья очаг напряженности. Поговаривают, что нужно там просто военным путем подавить это образование — и пусть Россия очередное стратегическое поражение понесет. Но нет у них все равно перспективы никакой», — подчеркнул глава МИД РФ.
В том же интервью он объяснил, с чем связано постоянное педалирование темы необходимости нанесения стратегического поражения России. По мнению Лаврова, это свидетельство не столько «воинственного настроя» Запада, сколько его «агонии и истерики». Он боится окончательно утратить свою гегемонию и уже перестал скрывать, что может потерять влияние в свете формирования нового миропорядка, уверен министр.
Сергей Лавров
Россия
Приднестровье
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