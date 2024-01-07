Мир 07 января 2024, 20:12 Планы по созданию единой армии ЕС высмеяли в МИД России Захарова предложила Евросоюзу разработать вакцину от COVID вместо создания армии

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Чиновники Евросоюза вместо идеи о создании единой европейской армии лучше бы сосредоточились на решении других многочисленных проблем. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале.

«Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию», — отметила она.

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Захарова напомнила о зависимости европейских стран от топлива, поставляемого из США. Поэтому Белый дом сможет диктовать, на кого может «напасть армия ЕС».

Удивление дипломата вызвал и тот факт, что почти все страны Европейского союза входят в НАТО, который должен отвечать за их безопасность.

«А за что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в „общую кассу“ (а по сути, Вашингтону) колоссальные суммы, которые, как заявлялось, идут на обеспечение их безопасности?» — задалась вопросом Захарова.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ранее озвучил идею по созданию единой армии Евросоюза, которая сыграла бы роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.