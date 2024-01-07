Мир 07 января 2024, 18:13 Италия задумалась о создании единой европейской армии Глава МИД Италии Таяни призвал создать единую европейскую армию Global Look Press

Читать 360tv в

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал создать единую армию Евросоюза, которая поспособствовала бы предотвращению конфликтов. Об этом глава МИД заявил в интервью газете La Stampa.

Таяни подчеркнул, что боеспособная армия необходима Евросоюзу, чтобы продвигать свою внешнюю политику: по его словам, европейские вооруженные силы могли бы заниматься мониторингом ситуации и сдерживанием.

Реклама

Глава МИД добавил, что более тесное сотрудничество в оборонной сфере позволило бы членам ЕС эффективнее просчитывать военные расходы.

Министр отметил, что создание армии особенно необходимо в нынешних условиях напряженности. Таяни напомнил о существовании «могучих игроков», в число которых включил США, Китай, Индию и Россию, и призвал Евросоюз действовать как единое целое, чтобы защитить свои интересы в меняющемся мире.

В прошлом году руководство НАТО предложило укрепить кооперацию между членами альянса, создав «военный шенген» — зону, по которой беспрепятственно смогли бы передвигаться войска блока. На сегодняшний день национальные регламенты создают помехи перемещению военных и боеприпасов.