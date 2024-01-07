07 января 2024, 18:13
Италия задумалась о создании единой европейской армии
Глава МИД Италии Таяни призвал создать единую европейскую армию
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал создать единую армию Евросоюза, которая поспособствовала бы предотвращению конфликтов. Об этом глава МИД заявил в интервью газете La Stampa.
Таяни подчеркнул, что боеспособная армия необходима Евросоюзу, чтобы продвигать свою внешнюю политику: по его словам, европейские вооруженные силы могли бы заниматься мониторингом ситуации и сдерживанием.
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Глава МИД добавил, что более тесное сотрудничество в оборонной сфере позволило бы членам ЕС эффективнее просчитывать военные расходы.
Министр отметил, что создание армии особенно необходимо в нынешних условиях напряженности. Таяни напомнил о существовании «могучих игроков», в число которых включил США, Китай, Индию и Россию, и призвал Евросоюз действовать как единое целое, чтобы защитить свои интересы в меняющемся мире.
В прошлом году руководство НАТО предложило укрепить кооперацию между членами альянса, создав «военный шенген» — зону, по которой беспрепятственно смогли бы передвигаться войска блока. На сегодняшний день национальные регламенты создают помехи перемещению военных и боеприпасов.
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