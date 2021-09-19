План Украины по уничтожению кораблей РФ в Черном море оценили в Китае

План Украины по расстановке мин в Черном море для уничтожения российского флота, предложенный главой НПК «Кливер» Оксаной Врублевской, является попыткой «побряцать оружием». Такое мнение высказал автор китайского сайта Sohu, сообщило РИА «Новости».

Гипотетический вооруженный конфликт между Россией и Украиной не ограничится противостоянием на море, отметил обозреватель. И даже если украинская армия сможет нанести урон российскому ВМФ за счет минирования Черного моря, то получит ответ от Москвы, что поставит Украину под угрозу уничтожения.

Однако вряд ли Киев вынашивает такие серьезные намерения, предположил автор. Он объяснил такие выпады Врублевской в сторону РФ желанием Украины поскорее примкнуть к НАТО. Таким образом глава НПК «Кливер» лишь пытается «побряцать оружием».

Врублевская ранее предложила заминировать Черное море для уничтожения ВМФ России. Глава предприятия посчитала это наиболее эффективным и дешевым способом войны, учитывая то, что Украина сильно уступает РФ в соотношении сил.

Ранее в Верховной раде заявили, что Украина «подставилась» из-за отказа от контракта с «Газпромом» на прямые закупки российского газа.