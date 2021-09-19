Депутат Рады заявил, что Украина «подставилась» из-за отказа от контракта с «Газпромом»

Украина подставила себя и оказалась в крайне невыгодном положении, отказавшись от прямого контракта с «Газпромом», заявил депутат Рады, первый зампред комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко. По его мнению, теперь в условиях рекордных биржевых цен на газ стране придется очень непросто.

«Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре–январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа», — заявил парламентарий в эфире местного телеканала телеканала «Первый независимый».

По его прогнозу, Украина с вероятностью 99% столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии из-за нехватки трех миллионов тонн угля.

«И нам придется просить электроэнергию знаете у кого?» — поинтересовался он

Кучеренко подчеркнул, что в таких условиях украинские власти будут вынуждены поднять вопрос о прямом контракте на поставки газа с «Газпромом», и к такому шагу, по его словам, правительство «подтолкнет жизнь».