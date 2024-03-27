Мир 27 марта 2024, 01:45 План побега. Поляки начали скупать квартиры в Испании Gazeta Wyborcza: страх войны заставил поляков массово скупать квартиры в Испании

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На фоне страха, связанного с возможным военным конфликтом, многие жители Польши начали покупать недвижимость в Испании. Об этом сообщила газета Gazeta Wyborcza.

По данным издания, число заинтересованных в приобретении недвижимости в Испании поляков выросло в три раза по сравнению с 2023 годом. Одной из главных причин всплеска интереса названа вероятность боевых действий на территории Польши. Активнее всех к жилью в Испании присматриваются пенсионеры и молодежь.

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Как рассказал представитель варшавского агентства недвижимости Себастьян Павлак, половина клиентов признались, что «думают сейчас о двух вещах: как безопасно вложить деньги и куда бежать в случае войны».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предложил Евросоюзу отменить торговые преференции, которые предоставили Украине после начала спецоперации.