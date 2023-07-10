10 июля 2023, 14:28
Лукашенко предупредил, что окно возможностей для роста экспорта в Россию будет не всегда
Президент Лукашенко: Белоруссия должна наращивать экспорт в Россию, пока это возможно
Окно возможностей для наращивания экспорта продукции Белоруссии в Россию будет открыто не всегда. Поэтому предприятиям республики нужно его активно использовать сейчас и увеличивать объемы выпуска. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения «Могилевлифтмаш». Его слова передало агентство БелТА.
«Шанс. Окно возможностей открыто. Так всегда не будет», — сказал Лукашенко.
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Он добавил, что сейчас в России есть большой спрос на белорусскую продукцию в рамках реализации программ импортозамещения. Речь идет о высокотехнологических областях, а также о производствах автобусов и лифтов.
Политик отметил, что нужно соблюдать производственную дисциплину на всех предприятиях страны. В противном случае можно ожидать провала. Он подчеркнул. что все сложности начинаются с экономики.
Александр Лукашенко после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2022 года говорил, что после ухода из России многих иностранных компаний для Белоруссии открываются «окна возможностей, белорусские товары очень хорошо идут на российском рынке». Об этом напомнил ТАСС.
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