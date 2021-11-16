Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии согласован

Пятый пакет санкций против властей Белоруссии уже согласован, в ближайшие дни новые меры начнут действовать. С таким заявлением выступил заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Мы договорились принять новый пакет санкций, пятый по счету, который будет финализирован в ближайшие дни», — сказал Боррель. Трансляцию его выступления вел Ruptly. Боррель добавил, что санкции будут расширенными. В этот раз они будут распространяться на тех, кого в ЕС считают причастными к притоку мигрантов к границам.

Боррель уточнил и судьбу самих мигрантов. По его словам, те, кто прибудут в Евросоюз из Белоруссии, должны получить гуманитарную помощь. Однако все те, кто не сможет получить статус беженца в ЕС, отправятся на родину.

Решение о новых санкциях в отношении Белоруссии было принято на фоне того, как на границе с Польшей обострилась ситуация с мигрантами. Там скопились тысячи человек, которые пытаются прорваться в Европу. В ЕС обвиняют Минск в том, что он всячески способствует притоку мигрантов и специально доставляет их к пограничным пунктам. На этом фоне власти Польши предупредили, что могут полностью закрыть границу с Белоруссией.