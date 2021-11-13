Польша пригрозила перекрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией

Польша может перекрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Об это заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

По данным РИА «Новости», государство уже закрыло пограничный переход Кузница, где собралось много мигрантов. Каминьский добавил, что если Белоруссия откажется от компромиссов, то лишится транзита, в том числе из Китая.

«Обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого типа действия, или будут в полной изоляции — не только политической, но и экономической», — рассказал министр.

Он уточнил, что у Польши еще есть способы воздействия на Белоруссию в связи с миграционным кризисом. Министр добавил, что Кузницу закрыли из-за того, что проблемы с мигрантами там спровоцировали сами Белорусские власти.

«Это был первый предупредительный сигнал для белорусов», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кризис с мигрантами на белорусско-польской границе произошел из-за военной и экономической политики Запада.