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    13 ноября 2021, 13:10

    Польша пригрозила перекрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией

    Глава МИД Польши Каминьский: железнодорожное сообщение с Белоруссией может быть перекрыто

    Дарья Морозова

    Польша может перекрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Об это заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

    Польша пригрозила перекрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией

    По данным РИА «Новости», государство уже закрыло пограничный переход Кузница, где собралось много мигрантов. Каминьский добавил, что если Белоруссия откажется от компромиссов, то лишится транзита, в том числе из Китая.

    «Обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого типа действия, или будут в полной изоляции — не только политической, но и экономической», — рассказал министр.

    Он уточнил, что у Польши еще есть способы воздействия на Белоруссию в связи с миграционным кризисом. Министр добавил, что Кузницу закрыли из-за того, что проблемы с мигрантами там спровоцировали сами Белорусские власти.

    «Это был первый предупредительный сигнал для белорусов», — подчеркнул он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кризис с мигрантами на белорусско-польской границе произошел из-за военной и экономической политики Запада.