Пятно на лице индонезийца превратилось в 40-килограммовую опухоль
Как стало известно Daily Mail, в детстве на лице Путры появилась родинка, но врачи сказали, что ее не нужно бояться, но со временем пятно начало расти. В 11 лет мальчику поставили диагноз — нейрофиброматоз. Это генетическое расстройство, влияющее на рост и развитие клеточной ткани.
Путра работал грузчиком на рынке, позднее устроился в автосалон. Но постоянные боли в спине, одышка, и уродливая опухоль в половину его тела заставили мужчину в 2018 году уволиться.
У его семьи никогда не было денег на лечение болезни, и Андриади остается только надеяться на то, что ему удастся попасть на операцию. Другого шанса вернуться к нормальной жизни у него нет.
В Петербургском онкоцентре хирурги удалили у 70-летней пациентки новообразование весом в 6,5 килограммов. Женщина утверждала, что не чувствовала новообразования, но по факту могла дышать только частью правого легкого.