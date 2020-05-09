Пятно на лице индонезийца превратилось в 40-килограммовую опухоль

Житель индонезийского города Медан 34-летний Андриади Путра мучается от боли в спине и одышки из-за 40-килограммовой опухоли, которая выросла на его лице. Она так велика, что сравнима с половиной его веса. Мужчине приходится прятать ее под футболкой.

Как стало известно Daily Mail, в детстве на лице Путры появилась родинка, но врачи сказали, что ее не нужно бояться, но со временем пятно начало расти. В 11 лет мальчику поставили диагноз — нейрофиброматоз. Это генетическое расстройство, влияющее на рост и развитие клеточной ткани.

Путра работал грузчиком на рынке, позднее устроился в автосалон. Но постоянные боли в спине, одышка, и уродливая опухоль в половину его тела заставили мужчину в 2018 году уволиться.

У его семьи никогда не было денег на лечение болезни, и Андриади остается только надеяться на то, что ему удастся попасть на операцию. Другого шанса вернуться к нормальной жизни у него нет.

В Петербургском онкоцентре хирурги удалили у 70-летней пациентки новообразование весом в 6,5 килограммов. Женщина утверждала, что не чувствовала новообразования, но по факту могла дышать только частью правого легкого.