Хирурги удалили шестикилограммовую опухоль из груди 70-летней пациентки
В Петербургском онкоцентре торакальные хирурги удалили огромную опухоль из груди 70-летней пациентки. Вес новообразования составил шесть с половиной килограмм, размером оно было с лист бумаги формата А4. Об этом написал сайт «Невские новости».
Хирурги потратили четыре часа на операцию. Они смогли удалить опухоль вместе с капсулой, в которой она находилась.
Женщина утверждала, что не чувствует никакого инородного тела внутри. Однако опухоль оттесняла сердце, легкие, трахею, пищевод, диафрагму, а также магистральные сосуды. Пациентка могла дышать лишь частью правого легкого.