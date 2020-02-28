Хирурги удалили шестикилограммовую опухоль из груди 70-летней пациентки

Хирурги потратили четыре часа на операцию. Они смогли удалить опухоль вместе с капсулой, в которой она находилась.

Женщина утверждала, что не чувствует никакого инородного тела внутри. Однако опухоль оттесняла сердце, легкие, трахею, пищевод, диафрагму, а также магистральные сосуды. Пациентка могла дышать лишь частью правого легкого.