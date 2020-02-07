    07 февраля 2020, 03:55

    Пятилетняя девочка умерла от передоза метамфитамином

    Александра Каширина

    Пятилетняя девочка из США скончалась от передозировки метамфитамином после того, как случайно выпила воды из маминого бонга, специального сосуда для употребления наркотиков.

    Как сообщил американский журнал Newsweek, случай произошел в штате Калифорния в конце прошлого года. Ребенок сказал матери, что вода из стоявшей в доме бутылки была противной на вкус.

    Мать-наркоманка была в тот момент со своими двоюродными братом и сестрой. Они не отвезли девочку в больницу, когда ей стало плохо, так как боялись тюрьмы. На протяжении нескольких часов они наблюдали за страдающим ребенком, завернув ее в одеяло и налив молока.

    Когда дочь потеряла сознание, мать отвезла ее в больницу, но врачи уже ничем не могли помочь. Причиной смерти назвали передозировку метамфетамином.

    Всех троих наркоманов обвинили в жестоком обращении с ребенком, хранении запрещенных веществ и преступной небрежности. Мать употребляла и ее родственники были под действием наркотиков еще когда поехали забирать девочку из школы.

    Сама женщина в тот день не смогла устроиться на работу из-за проваленного теста на наркотики, а отец девочки бросил ее из-за того, что она не смогла справиться со своей зависимостью от метамфетамина.

    Ранее сообщалось, что у матери-вегетарианки в Кисловодске забрали истощенную девочку.