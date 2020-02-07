Пятилетняя девочка умерла от передоза метамфитамином
Как сообщил американский журнал Newsweek, случай произошел в штате Калифорния в конце прошлого года. Ребенок сказал матери, что вода из стоявшей в доме бутылки была противной на вкус.
Мать-наркоманка была в тот момент со своими двоюродными братом и сестрой. Они не отвезли девочку в больницу, когда ей стало плохо, так как боялись тюрьмы. На протяжении нескольких часов они наблюдали за страдающим ребенком, завернув ее в одеяло и налив молока.
Когда дочь потеряла сознание, мать отвезла ее в больницу, но врачи уже ничем не могли помочь. Причиной смерти назвали передозировку метамфетамином.
Всех троих наркоманов обвинили в жестоком обращении с ребенком, хранении запрещенных веществ и преступной небрежности. Мать употребляла и ее родственники были под действием наркотиков еще когда поехали забирать девочку из школы.
Сама женщина в тот день не смогла устроиться на работу из-за проваленного теста на наркотики, а отец девочки бросил ее из-за того, что она не смогла справиться со своей зависимостью от метамфетамина.
Ранее сообщалось, что у матери-вегетарианки в Кисловодске забрали истощенную девочку.