Истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки в Кисловодске

Врач кисловодской поликлиники сообщил в органы опеки о тяжелом состоянии девочки, которой исполнилось полтора года. Ребенок не мог ходить и весил менее семи килограммов. Анализы показали предельно низкий уровень гемоглобина.

Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко в беседе с «Интерфаксом» рассказала, что мама девочки живет по «особой системе питания — вегетарианству». Именно это могло стать причиной недобора веса у девочки.

Издание «Регион онлайн» уточнило, что опека пригласила маму девочки на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Присутствующие там врачи пытались убедить женщину начать лечение дочери пока не стало поздно, но она отказалась. Органы опеки были вынуждены забрать ребенка.

Детский омбудсмен рассказала, что сейчас в суд направили иск о лишении родительских прав женщины, которая довела дочь до истощенного состояния. Сама девочка находится под наблюдением врачей и ей уже ничего не угрожает. 46-летняя мать не согласна с решением органов опеки. Она заявила, что ее дочь просто «худенькая», а при врачах она не ходит, так как боится посторонних.

Пользователи социальных сетей разделились. Часть устроила флешмоб в поддержку матери. Они заявляют, что ребенка у женщины отняли потому, что она бедная. Другие пользователи заявили, что женщина состоит в секте, где питаются овощами и светом солнца.

Судебное слушание по иску органов опеки пройдет в Кисловодске 17 февраля. Между тем краевая прокуратура сообщила о заведенном против матери уголовном деле по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».