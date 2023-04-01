Мир 01 апреля 2023, 21:38 Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубе ТАСС: пятеро россиян получили травмы в результате ДТП с автобусом на Кубе РИА «Новости»

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Туристический автобус попал в ДТП в центральной части Кубы. В результате аварии пострадали пятеро граждан России, двое из них госпитализировали, об этом ТАСС сообщила генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

«Экскурсионный автобус, в котором находились наши и французские туристы, направлялся из Тринидада в Варадеро. Из-за выехавшего навстречу большегрузного автомобиля водитель автобуса был вынужден совершить маневр, он попал в кювет и перевернулся», — сказала она.

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По словам консула, у пятерых россиян диагностировали ушибы и травмы разной степени тяжести. Врачи сделали двоим пострадавшим операции.

Ранее авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Новосибирской области. В результате ДТП погиб один человек и четверо пострадали.