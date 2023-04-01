01 апреля 2023, 21:38
Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубе
ТАСС: пятеро россиян получили травмы в результате ДТП с автобусом на Кубе
Туристический автобус попал в ДТП в центральной части Кубы. В результате аварии пострадали пятеро граждан России, двое из них госпитализировали, об этом ТАСС сообщила генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.
«Экскурсионный автобус, в котором находились наши и французские туристы, направлялся из Тринидада в Варадеро. Из-за выехавшего навстречу большегрузного автомобиля водитель автобуса был вынужден совершить маневр, он попал в кювет и перевернулся», — сказала она.
Реклама
По словам консула, у пятерых россиян диагностировали ушибы и травмы разной степени тяжести. Врачи сделали двоим пострадавшим операции.
Ранее авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Новосибирской области. В результате ДТП погиб один человек и четверо пострадали.
Куба
ДТП
Россия
Реклама
Реклама