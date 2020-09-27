Пятеро иракских боевиков подорвались на собственной бомбе

Пятеро готовивших теракт в Ираке боевиков подорвались в тот момент, когда устанавливали в автомобиле взрывчатку. Они планировали взорвать его в воскресенье, но пикап взлетел на воздух в пустыне недалеко от города Рутба на западе страны.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы органов безопасности Ирака.

«После уточнения информации стало ясно, что автомобиль взорвался в одном из укрытий боевиков ИГ*, когда они начиняли автомобиль взрывчаткой. В результате погибли пятеро боевиков, которые занимались установкой взрывчатки», — сказано в сообщении.

Несмотря на сделанное еще в 2017 году заявление о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ)*, иракская армия и ополченцы все еще продолжают зачистку боевиков и выявляют «спящие ячейки» террористов.

Неделей ранее стало известно о задержании в Ираке одного из лидеров боевого крыла ИГ. Он прибыл в Багдад из «северных провинций» для проведения теракта во время массового шествия шиитов.

* — террористическая организация, запрещенная на территории России.