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    20 сентября 2020, 16:43

    Спецслужбы Ирака задержали одного из главарей ИГ*

    Анатолий Минкин

    Бойцы агентства национальной безопасности Ирака задержали одного из лидеров боевого крыла террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщил телеканал Alsumaria со ссылкой на сообщение ведомства.

    Разведчики сообщили, что в Багдад прибыл один из лидеров так называемых «северных провинций» «Исламского государства»*.

    В столицу Ирака он прибыл для проведения терактов против мирных жителей во время массового шествия шиитов на сороковой день траура Ашура.

    В ходе допроса обвиняемый признался, что руководил боевиками в ходе операции иракской армии по освобождению провинции Кирук.

    Сейчас задержанный находится под стражей и в ближайшее время ему вынесут приговор.

    В мае этого года США объявили награду в три миллиона долларов за информацию, которая поможет арестовать главного пропагандиста «Исламского государства» Мухаммада Хадира Мусы Рамадана. Именно через него идет информация в СМИ о деятельности террористической группировки и работа в социальных сетях, где вербуют новых сторонников организации.

    *ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.

    Новости SMI.FM