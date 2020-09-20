Спецслужбы Ирака задержали одного из главарей ИГ*
Разведчики сообщили, что в Багдад прибыл один из лидеров так называемых «северных провинций» «Исламского государства»*.
В столицу Ирака он прибыл для проведения терактов против мирных жителей во время массового шествия шиитов на сороковой день траура Ашура.
В ходе допроса обвиняемый признался, что руководил боевиками в ходе операции иракской армии по освобождению провинции Кирук.
Сейчас задержанный находится под стражей и в ближайшее время ему вынесут приговор.
В мае этого года США объявили награду в три миллиона долларов за информацию, которая поможет арестовать главного пропагандиста «Исламского государства» Мухаммада Хадира Мусы Рамадана. Именно через него идет информация в СМИ о деятельности террористической группировки и работа в социальных сетях, где вербуют новых сторонников организации.
*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.