Пять стран продлили антироссийские санкции

Вслед за Европейским союзом, продлившим санкции против Москвы 5 марта 2020 года, Черногория, Албания, Норвегия, Молдавия и Украина присоединились к запретительным мерам в отношении физических лиц и организаций России.

Об их решении сообщается на сайте Европейского совета.

«Они обеспечат соответствие своей национальной политике решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это решение и приветствует его», — говорится в документе.

Решение Евросовета продлило действующие санкции до 6 марта 2021 года и внесло изменения в список лиц и организаций, исключив двух лиц.

Накануне Робби Шлунд, депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» предложил отказаться от антироссийских санкций, которые назвал принципиально нецелесообразными.