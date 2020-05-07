Депутат из Германии призвал снять антироссийские санкции
Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд предложил отказаться от антироссийских санкций. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Кризис вокруг коронавируса показал, что прежде всего Россия продемонстрировала высокую степень солидарности и сочувствия в международном сообществе. Всем было показано, что Россия привержена миру и сотрудничеству, а не санкциям и эскалации конфликта», — подчеркнул Шлунд.
По информации газеты «Взгляд», политик посчитал санкции «принципиально нецелесообразными», так как «они всегда ведут к обострению конфликтов, вплоть до военного противостояния».
«Поэтому все санкционные меры с какой бы то ни было стороны должны быть немедленно прекращены, особенно против России», — заключил депутат.