Мир 04 марта 2023, 04:53 Пять полицейских ранены в ходе стычек с анархистами в Афинах AMNA: полицейские ранены в стычках с анархистами на митинге из-за крушения поезда в Ларисе РИА «Новости»

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Пятеро полицейских получили ранения в ходе столкновений с анархистами в Афинах. Происшествие случилось в ходе многотысячных митингов протеста, которые проходят в связи с крушением пассажирского поезда в Ларисе, сообщило AMNA.

Толпа протестующих продвигалась к центральной площади Синтагма. когда несколько человек начали запускать в полицейских сигнальные ракеты, бросать камни. В ответ спецназ применил слезоточивый газ. Позднее группа неизвестных разгромила и подожгла полицейскую машину в районе в Монастираки.

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В результате этих происшествий пострадали пять стражей порядка, они доставлены в больницу. В столице Греции задержаны четверо участников беспорядков.

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Марш протеста также проводился в Салониках, где группа людей подожгла мусорные баки и забросала полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Там также арестован один человек, еще семь задержаны после стычки с полицейскими.

Ранее начальник станции Лариса, арестованный за крушение двух поездов в Греции, признал свою вину. Он сообщил, что совершил ошибку, отправив составы по одному и тому же пути навстречу друг другу.