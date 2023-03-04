04 марта 2023, 04:53
Пять полицейских ранены в ходе стычек с анархистами в Афинах
AMNA: полицейские ранены в стычках с анархистами на митинге из-за крушения поезда в Ларисе
Пятеро полицейских получили ранения в ходе столкновений с анархистами в Афинах. Происшествие случилось в ходе многотысячных митингов протеста, которые проходят в связи с крушением пассажирского поезда в Ларисе, сообщило AMNA.
Толпа протестующих продвигалась к центральной площади Синтагма. когда несколько человек начали запускать в полицейских сигнальные ракеты, бросать камни. В ответ спецназ применил слезоточивый газ. Позднее группа неизвестных разгромила и подожгла полицейскую машину в районе в Монастираки.
Реклама
В результате этих происшествий пострадали пять стражей порядка, они доставлены в больницу. В столице Греции задержаны четверо участников беспорядков.
Реклама
Марш протеста также проводился в Салониках, где группа людей подожгла мусорные баки и забросала полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Там также арестован один человек, еще семь задержаны после стычки с полицейскими.
Ранее начальник станции Лариса, арестованный за крушение двух поездов в Греции, признал свою вину. Он сообщил, что совершил ошибку, отправив составы по одному и тому же пути навстречу друг другу.
Катастрофы
Греция
Реклама
Реклама