Мир 16 апреля 2024, 02:10 «Пять к одному». В США призвали Белый дом признать украинские реалии Сенатор Вэнс: у РФ все равно будет преимущество даже при западной помощи Украине РИА «Новости»

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США следует признать реалии, которые сложились в зоне боевых действий на Украине. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в беседе с телеканалом CNN.

«Возьмем для примера одну из систем вооружений — 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В настоящее время у русских преимущество над украинцами — соотношение этих снарядов пять к одному», — заявил он.

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По словам Вэнса, такие снаряды нужны армии Израиля и военным Тайваня. Помимо этого, в боеприпасах нуждаются сами американские бойцы. Он подчеркнул, что американская сторона не сможет участвовать во всех конфликтах одновременно. Тем более, никакие объемы помощи Украине не смогут изменить положение дел ВСУ.

«Я не берусь судить их действия с нравственной точки зрения. <…> Но необходимо признать реальность на поле боя», — сказал сенатор.

Ранее чешский наемник ВСУ Петр заявил, что украинские военные ослабли за два года ведения боевых действий. Он объяснил, что им не хватает снарядов и западной помощи.