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    23 июля 2020, 17:22

    Пять человек погибли во время взрыва в сирийском Рас аль-Айн

    Дарья Морозова

    Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Рас аль-Айн. В итоге пять человек погибли, еще несколько ранены. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

    По данным портала NewInform, взрывное устройство находилось в автомобиле на улице, где присутствовали боевики оппозиции Сирии.

    Ранее стало известно, что трое боевиков задержаны в Сирии. Они собирали сведения о российских, иранских и сирийских военных объектах.

    Новости SMI.FM