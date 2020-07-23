Пять человек погибли во время взрыва в сирийском Рас аль-Айн
Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Рас аль-Айн. В итоге пять человек погибли, еще несколько ранены. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.
По данным портала NewInform, взрывное устройство находилось в автомобиле на улице, где присутствовали боевики оппозиции Сирии.
Ранее стало известно, что трое боевиков задержаны в Сирии. Они собирали сведения о российских, иранских и сирийских военных объектах.