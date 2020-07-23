Пять человек погибли во время взрыва в сирийском Рас аль-Айн

По данным портала NewInform, взрывное устройство находилось в автомобиле на улице, где присутствовали боевики оппозиции Сирии.

Ранее стало известно, что трое боевиков задержаны в Сирии. Они собирали сведения о российских, иранских и сирийских военных объектах.