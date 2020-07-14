Сирийские радикалы собирали данные о российских военных базах

Изначально группа, которая относится к организации «Магавир ас-Саура», состояла из восьми человек. Однако шпионы вышли на минное поле и подорвались, погибли командир, проводник и еще один радикал. Остальные продолжили движение, но заблудились и попали в плен. Сирийские военнослужащие перевезли экстремистов в город Тадмор, расположенный недалеко от Пальмиры.

«Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах», — рассказал один из задержанных.

Он также уточнил, что боевики выехали из города Эт-Танф, а выполнять задание должны были в городе Эль-Мансура в провинции Ракка.

У задержанных изъяли несколько автоматов Калашникова, гранаты, боеприпасы, деньги и наркотики. По словам боевиков, им выдали также крупную сумму наличных, но купюры были у командира, который подорвался на мине.

Ранее Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, рассказала, что все готово для вывоза российских детей из Сирии.