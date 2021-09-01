Голый мужчина чуть не устроил поджог в магазине в Санкт-Петербурге

Обнаженный мужчина зашел в магазин косметики возле метро «Рыбацкое» в Петербурге и чуть не устроил в нем поджог. Об этом сообщило ИА Nation News.

Необычный покупатель сначала рассматривал полки с дезодорантами, а потом начал чиркать зажигалкой, пытаясь поджечь газ из баллонов. Охранникам магазина пришлось связать мужчину скотчем до приезда полиции.

Предположительно, мужчина был под действием наркотиков. Сейчас он находится в медицинском учреждении.