Пьяный мужчина укусил собаку, и она умерла

Один из жителей африканской Ганы крепко выпивал в тот момент, когда его укусила собака. Мужчина решил отомстить и укусил хвостатую в ответ. Животное погибло всего через пару минут.

Джастис Афлакпуй отдыхал и пил акпетеши. Это самый популярный алкогольный напиток в Гане крепостью от 40 до 50 градусов. Когда мужчина выпивал, к нему подбежала и укусила бродячая собака, пишет издание Pulse.

«Ему было больно от укуса собаки. В гневе он пробежал за собакой, которая быстро спряталась в ближайших кустах, чтобы отомстить», — рассказал брат мужчины.

Афлакпуй догнал животное, схватил и сильно укусил. В итоге собака практически сразу умерла.

«Я слышал, как собака лает и воет, как будто она испытывала настоящую боль. Через несколько минут она замолчала. Я пошел туда, чтобы проверить, что произошло, но увидел, что собака умерла — изо рта выходила пена», — сказал брат Джастиса.