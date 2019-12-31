Петербургская школьница оказалась в реанимации после укуса американской змеи

Отмечается, что ужалившая девочку змея не ядовита. Однако на ее зубах могут скапливаться бактерии, которые могут привести к осложнениям укуса.

«Накануне пострадавшая была в тяжелом состоянии. На настоящий момент информации о ее самочувствии нет», — отметил источник издания.

Как сообщил «Царьград», у девочки могла возникнуть аллергия на слюну рептилии, однако точной информации пока нет.