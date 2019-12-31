31 декабря 2019, 01:22
Петербургская школьница оказалась в реанимации после укуса американской змеи
29 декабря в зоомагазине в Санкт-Петербурге 13-летнюю девочку укусил свиноносый уж из Северной Америки. Менее суток спустя девочка почувствовала себя плохо. Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на источники.
Отмечается, что ужалившая девочку змея не ядовита. Однако на ее зубах могут скапливаться бактерии, которые могут привести к осложнениям укуса.
«Накануне пострадавшая была в тяжелом состоянии. На настоящий момент информации о ее самочувствии нет», — отметил источник издания.
Как сообщил «Царьград», у девочки могла возникнуть аллергия на слюну рептилии, однако точной информации пока нет.