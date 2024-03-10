Мир 10 марта 2024, 17:51 Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в Финляндии Delfi: финская полиция сняла с самолета пьяного экс-премьера Эстонии Рыйваса Yoshio Tsunoda/AFLO/globallookpress

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Бывшего премьера Эстонии Таави Рыйваса, предположительно нетрезвого, сняли с самолета в аэропорту Хельсинки, сообщило издание Delfi. При этом сам политик назвал информацию о том, что был пьян, клеветой, и заявил о споре со стюардессами.

По версии издания, финская полиция сняла Рыйваса с рейса вечером 9 марта. Он был в составе бизнес-делегации, сопровождавшей главу МИД республики Маргуса Цахкну во время визита в Японию. Отмечается, что бывший эстонский премьер был нетрезв еще до посадки.

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Таави Рыйвас пояснил журналистам, что поскандалил со стюардессами по поводу использования ноутбука. Он подал жалобу в авиакомпанию, потребовав возместить ущерб.

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