Пьяная девушка поделилась неудачным опытом автозагара

Пользовательница соцсетей поделилась историей неудачного нанесения автозагара в TikTok. Ее ошибка понравилась пользователям, а видео стало популярным, сообщил The Sun.

Девушка по имени Эмбер рассказала, что после вечеринки пришла домой пьяной и воспользовалась средством для искусственного загара. Она нанесла лосьон на лицо и тело, но забыла смыть перед сном. На следующее утро девушка проснулась и поняла, что превратилась в леопарда. Ее кожа покрылась неровными пятнами и стала приобрела серовато-золотистый оттенок.

Публикация набрала почти 200 тысяч просмотров. Некоторые пользователи рассказали, что у них тоже когда-то был такой опыт.

«А я сделала это на трезвую голову», — написала одна из-подписчиц Эмбер.

Ранее врач-косметолог Дарья Баскакова объяснила, почему ходить в солярий после зимнего периода опасно для здоровья кожи и организма. Режим облучения ультрафиолетом в солярии жестче, чем под солнцем, так как загорают люди всего пять-семь минут — это одномоментное и очень жесткое воздействие на пока еще беззащитную кожу после зимы. Также повышается риск ожогов, а главное — появления онкологических заболеваний.