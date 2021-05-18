Врач-косметолог Дарья Баскакова объяснила, почему ходить в солярий после зимнего периода опасно для здоровья кожи и организма в целом, сообщил телеканал «Звезда».

«Любой солярий — абсолютное зло, и я не рекомендую использовать его в принципе. Потому что режим облучения ультрафиолетом там жестче, в солярии можно загореть за пять-семь минут — это одномоментное и очень жесткое воздействие на пока еще беззащитную кожу после зимы. Это однозначно огромный стресс, не только для кожи, но и для организма в целом», — подчеркнула Баскакова.

Дело в том, что при искусственном загаре повышается интенсивность процессов перекисного окисления липидов, с чем антиоксидантная система не справляется. Так повышается риск ожогов, а главное — появления онкологических заболеваний.

По словам косметолога, есть случаи, при которых аккуратное использование солярия будет более-менее безопасным. Если кожа совсем белая перед отпуском, можно взять два-три сеанса по три минуты. Кожа получит небольшую дозу ультрафиолета. Таким образом организм будет подготовлен к нахождению на солнце.