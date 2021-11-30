Пьяная американка ударила одну стюардессу и оттаскала за волосы другую

Во время полета рейсом авиакомпании Spirit Airlines 42-летняя Аманда Генри в состоянии алкогольного опьянения напала на двух бортпроводников. Пассажирам удалось ее задержать и связать на время полета. Полиции дебоширка заявила, что не сделала ничего плохого.

Как сообщил канал The FoxBusiness, во время полета из Форт-Лодердейла в Нэшвилл женщина вцепилась в волосы одной стюардессе и ударила другую. Перед вылетом дебоширку удалось зафиксировать с помощью других пассажиров. Экипаж заранее предупредил полицию о нарушении правил.

Стражи правопорядка утверждают, что у Аманды Генри были налитые кровью глаза и от женщины сильно пахло спиртным. Связанная женщина не могла передвигаться по салону самолета, но громко выкрикивала ругательства в адрес экипажа лайнера и офицеров.

Генри также требовала, чтобы ее пристрелили и брыкалась, когда полицейские пытались втиснуть ее в патрульную машину.

Женщине было предъявлено обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте. Хулиганка внесла залог в размере 100 долларов и была освобождена.

Летный экипаж Spirit Airlines не захотел выдвигать обвинения против Генри. Однако руководство компании заявило, что не потерпит агрессивного поведения любого рода. Аманду Генри внесли в черный список, и она больше никогда не будет летать самолетами Spirit Airlines.

«Спасибо пассажирам, которые помогли нашей команде и местным правоохранительным органам за их помощь. Мы будем работать с соответствующими органами, чтобы гарантировать, что это лицо будет привлечено к ответственности по всей строгости закона», — сказано в заявлении авиаперевозчика.

В конце сентября полицейские задержали жительницу Тверской области, устроившую дебош в самолете, летевшем из Москвы во Владивосток. Скандалистка курила в салоне лайнера электронную сигарету, оскорбляла членов экипажа и спровоцировала с ними драку.