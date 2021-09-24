Авиадебоширку задержали во Владивостоке

Правоохранители задержали жительницу Тверской области, которая устроила дебош в самолете, летевшем из Москвы во Владивосток. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на региональное управление на транспорте МВД России по ДФО.

По данным издания, 30-летняя женщина курила на борту самолета электронную сигарету и оскорбляла членов экипажа. Во время полета она стояла у дверей пилотов и игнорировала требования бортпроводников занять посадочное место. Кроме того, дебоширка провоцировала драку с членами экипажа. В ее отношении составлены протоколы об административных правонарушениях.